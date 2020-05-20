لاعب مصري يحرز لقب بطولة الشطرنج الخاطف عبر الإنترنت

المصري أحمد عدلي يحرز لقب بطولة الشطرنج الخاطف عبر الإنترنت. (إنترنت)

اُختُتمت بطولة الشطرنج الخاطف الدولية التي نظمتها اللجنة الأولمبية الليبية عبر الإنترنت على موقع «lichess» بمشاركة 188 شطرنجيًّا وشطرنجية من مختلف دول العالم.

وتعتبر هذه البطولة من أكبر البطولات التي نُظِّمت في ليبيا، وقد أسفرت جولات البطولة عن إحراز لقب البطولة على المركز الأول الأستاذ الدولي الكبير بطل العالم سابقاً للشباب Gm المصري أحمد عدلي.

أما المركز الثاني فكان من نصيب الأستاذ الاتحادي ولاعب المنتخب المصري Fm سامح صادق، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأستاذ الدولي الكبير وبطل أفريقيا للشباب Gm المصري أدهم فوزي.

وكانت أفضل نتيجة ليبية للشطرنجي الليبي علي العر الذي تحصل على المركز الرابع، وشارك في البطولة ثلاثة شطرنجيين بلقب دولي Gm وهم المصريان أحمد عدلي وأدهم فوزي والشطرنجية الجورجية nino Batsiasvi، ولاعب بلقب دولي Im التونسي محمد النوالي، ولاعبان بلقب دولي Fm وهم الليبي حسين الصابري والمصري سامح صادق.