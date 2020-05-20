«كاف» يعلن السبب الوحيد لإلغاء الأمم الأفريقية بالكاميرون

أكد السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عبدالمنعم باه أن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون ستقام في موعدها المحدد سابقًا، في شهر يناير من العام المقبل، قائلًا: «أمم أفريقيا ستقام في موعدها المحدد في شهري يناير وفبراير، وأي حديث عن التأجيل الآن غير متاح، السبب الوحيد الذي يدفعنا لاتخاذ قرار التأجيل هو استمرار تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري داخل القارة السمراء».

وعن إقامة بطولة الـ«كان» في الصيف قال: «لا يمكن إقامة البطولة في الصيف نظرًا للظروف المناخية في الكاميرون خلال يونيو ويوليو 2021، وهو ما كان سببًا في اتخاذ قرار قبل فترة بإقامة البطولة شتاء في الكاميرون خلال العام المقبل قبل ظهور فيروس كورونا، وحتى هذه اللحظة لدينا تصور بإقامة البطولة الأفريقية في موعدها، وننتظر انحسار فيروس كورونا في الشهور المقبلة وانتهاء التدابير الاحترازية»، وفقًا لتصريحاته لوكالة «أفريقيا ميديا فوتبول»، اليوم الأربعاء.

وبسؤاله عن استكمال المنافسات القارية الأخرى قال باه: «لا تزال أمامنا أربع جولات في تصفيات أمم أفريقيا 2021، ويمكننا إقامة مباراتين في كل شهر وهو ما يحتاج إلى أربعة أشهر، هي يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خلال العام الحالي».

ونفى باه من قبل أن يكون الاتحاد القاري استقر على مواعيد استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية نسخة 2019 - 2020، وأن «كاف» لم يحدد شهر يونيو لاستئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مشددًا على أن حتى هذه اللحظة لم يتحدد أي مواعيد، قائلًا: «لم يتخذ أي قرار، ما زال الوقت مبكرًا لإعادة جدولة المباريات».

تقارير صحفية مغربية، كشفت في الفترة الأخيرة أن الاتحاد الأفريقي يدرس استئناف المسابقات القارية على مستوى الأندية خلال شهر يونيو المقبل، بعد أن وصل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بطلان من المغرب إلى الدور نصف النهائي، هما «الرجاء البيضاوي» و«الوداد البيضاوي»، حيث يواجه «الأهلي» المصري «الوداد»، في المقابل يلعب «الزمالك» المصري مع «الرجاء البيضاوي»، أما على صعيد بطولة الكونفدرالية، فسيلعب الفريق المصري الثالث وهو «بيراميدز» ضد «حوريا كوناكري» الغيني، بينما يواجه «نهضة بركان» المغربي نظيره «حسنية أغادير» في قمة مغربية، لتسيطر المغرب على البطولتين في مراحلها المهمة، الأمر الذي أسهم في مزيد الترقب والانتظار المغربي لحصد الألقاب الغائبة.

«كاف» أصدر قرارًا في الفترة الأخيرة تم من خلاله تأجيل مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى على خلفية انتشار فيروس «كورونا»، الذي أثر على العالم بأسره، دون أن يتطرق عبدالمنعم باه في تصريحاته إلى الموقف من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين الـ«شان» المعلقة أيضًا، بسبب فيروس «كورونا»، لأجل غير مسمى، حيث تنتظر ليبيا أن تشارك في تلك النسخة، وسبق وأكد عبدالمنعم باه أنه لا توجد أي نية لإلغاء مسابقتي دوري أبطال وكأس الاتحاد «الكونفدرالية»، بعد أن تم تأجيلهما لأجل غير مسمى، بسبب الفيروس القاتل، وقال عبر تصريحات تلفزيونية سابقة في مصر: «نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت حتى تستكمل المسابقات الأفريقية، لا نريد أن نلغي أي مسابقة، لكن سنحاول أن نؤجلها حتى يتم تأمين اللاعبين».

وأضاف: «نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، وعندما قررنا تأجيل بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي كانت مقررة في أبريل الجاري بالكاميرون، كنا على تواصل معهم، لذا نتبع كل التعليمات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، الأمر مبكر لمخطط عودة المسابقات، لكن الموقف هو تأجيل كل المسابقات».

وعن المواعيد المقترحة لاستئناف مواجهات الدور نصف النهائي من مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، قال باه: «نحن محظوظون لأننا على وشك الانتهاء من المسابقتين، ونأمل أن تكون الأزمة قد رحلت مع حلول الصيف، على أن يتم تحديد الموعد الذي سيتم من خلاله استكمال المسابقتين حسب تطور الأمور».

وفي مارس الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين الـ«شان»، التي كان مقررًا انطلاقها أوائل شهر أبريل الماضي في الكاميرون، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19)، خلال الفترة بين 4 أبريل وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته، بمشاركة منتخب ليبيا بطل نسخة 2014، حيث قرر الجهاز الإداري لمنتخب المحليين لكرة القدم، إنهاء المعسكر الاستعدادي بمدينة سوسة التونسية، الذي أُقيم تحت إشراف المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ومساعده علي المرجيني والطاقم المصاحب له، الذي استمر لأكثر من عشرة أيام، وقتها.