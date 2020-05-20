مدرب منتخب ليبيا السابق يروي قصته الصعبة ويشهر طلبا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 20 مايو 2020, 03:08 مساء
محمد احميده (أرشيفية : الإنترنت)

عبر مدرب المنتخب الوطني الليبي السابق لكرة القدم، محمد احميده، عن امتنانه وشكره العميق للشخصيات الرياضية التي وقفت معه في أزمته الأخيرة بعد نزوحه وترك بيته في مناطق الاشتباكات.
 
وقال احميده في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إنه يوجه شكره لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق محمد العماري ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق صلاح العربي وجمعية الوفاء الرياضية ونادي اليرموك الذين كانوا في الموعد، وساهموا في التخفيف من ظروفه الصعبة التي يعيشها من ستة أشهر متنقلاً من بيت لآخر.

وأكد أن هذه الظروف تعطي درسًا حقيقيًّا، حيث هناك مَن وقف معنا وهناك مَن خذلنا وأن الظروف أصبحت تقتضي إشهار صندوق يعتني بالرياضيين القدامى والمدربين وكل الشرائح الرياضية ويهتم بمَن قدم للرياضة وتخذله ظروف الحياة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
وليامز: سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية قد تؤدي لتصعيد إضافي للحرب في ليبيا
ليبيا
نيمار يكشف خطوته بعد الحجر الصحي
رياضة عالمية
المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في ...
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور ...
ليبيا
بوتين وإردوغان يعربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل اقترب العالم من التوصل إلى علاج «كورونا»؟