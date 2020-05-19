«كاف» يسلم النصر 275 ألف دولار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 19 مايو 2020, 01:53 مساء
جانب من مباراة النصر أمام برولين الأوغندي (أرشيفية: الإنترنت)

وزع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مكافآت للفرق التي وصلت إلى دوري المجموعات من مسابقتي كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» ورابطة الأندية أبطال الدوري، وقد تحصل فريق النصر الليبي الذي وصل إلى دوري المجموعات على مبلغ وقدره 275 ألف دولار من «كاف» يأتي توزيع هذه المبالغ النقدية قبل انتهاء الموسم الحالي بسبب جائحة كورنا ويبقى استكمال الموسم الرياضي من عدمه بعد اجتماع لجان «كاف».

سبق، وأكد الأمين العام بالوكالة لـ«كاف»، المغربي عبد المنعم با، أنه لا توجد أي نية لإلغاء مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد «الكونفدرالية»، بعد أن تم تأجيلهما لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، حيث قال عبر تصريحات تلفزيونية في مصر: «نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت حتى تستكمل المسابقات الإفريقية، لا نريد أن نلغي أي مسابقة، لكن سنحاول أن نؤجلها حتى يتم تأمين اللاعبين».

وأضاف: «نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، وعندما قررنا تأجيل بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي كانت مقررة في أبريل الماضي بالكاميرون، كنا على تواصل معهم، لذا نتبع كل التعليمات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، الأمر مبكر لمخطط عودة المسابقات، لكن الموقف هو تأجيل كل المسابقات».

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