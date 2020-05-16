القنيطرة السورية 1974.. أول ظهور لمنتخب ليبيا في رمضان

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 16 مايو 2020, 10:01 مساء
البهلول وعلي والشركسي ومرسال والجهاني مع المنتخب (أرشيف - بوابة الوسط)

رغم الظهور المبكر لمنتخب ليبيا الوطني لكرة القدم على الساحة الدولية عبر تاريخه الطويل وعلى مر الأجيال، إلا أن المناسبات الدولية التي ظهر خلالها في أيام شهر رمضان المبارك كانت قليلة جداً، ويعود أول ظهور للمنتخب الوطني خلال الشهر المبارك إلى العام 1974 حين شارك لأول مرة في بطولة كأس القنيطرة الدولية التي نظمتها سورية في مدينة القنيطرة بمشاركة منتخبات ليبيا ومصر والمغرب والجزائر والأردن والسودان وتونس واليمن وفلسطين ولبنان إلى جانب المنتخب السوري مستضيف البطولة.

خاض «فرسان المتوسط» أربع مباريات شهدت الفوز في واحدة وتعادلاً في أخرى وخسارة مباراتين

أُقيمت البطولة الودية الدولية برعاية الاتحاد العربي لكرة القدم تخليداً لمدينة القنيطرة التي تبعد عن مدينة دمشق بنحو 50 كيلومتراً، التي تعرضت للتدمير والتخريب أثناء العدوان الصهيوني على سورية خلال شهر رمضان المبارك من العام 1973، وقد أوقعت القرعة منتخب ليبيا الوطني المعروف باسم «فرسان المتوسط» في المجموعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات سورية واليمن وفلسطين والسودان، حيث استهل مشوار مبارياته بالبطولة التي أُقيمت منافساتها خلال الفترة المسائية أثناء الصيام بخسارة أمام مستضيف البطولة منتخب سورية بهدفين لهدف وأحرز هدف منتخب ليبيا الوطني الوحيد المهاجم الراحل سعد الفزاني.

سجل بعدها منتخب ليبيا أول وأكبر انتصار له بالبطولة على حساب منتخب اليمن بتسعة أهداف لهدف، أحرز منها سعد الفزاني ثلاثة أهداف وعلي محمد هدفين وهدف واحد لكل من علي الأسود وعبد الباري الشركسي وعبد القادر التهامي ومحمود الجهاني، ثم تعادل منتخب ليبيا الوطني في ثالث مبارياته بالبطولة أمام منتخب فلسطين دون أهداف، فيما خسر رابع وآخر مبارياته بالبطولة أمام منتخب السودان بثلاثة أهداف لهدف.

أحرز الليبيون أحد عشر هدفاً واستقبلوا ستة.. والفزاني تربع على عرش الهدافين برصيد خمسة أهداف

خاض منتخب ليبيا خلال البطولة الودية الدولية أربع مباريات سجل الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين وأحرز لاعبوه أحد عشر هدفاً، واستقبل في شباكه ستة أهداف، وكان المهاجم الراحل سعد الفزاني هداف منتخب ليبيا الوطني في البطولة برصيد خمسة أهداف، وضمت قائمة المنتخب الوطني المشاركة في هذه البطولة الودية الدولية كلاً من لحراسة المرمى الثلاثي محمد العقوري ورمضان المصري وسعد الله الصويعي، بجانب اللاعبين عبد الرحمن شيوة وأبوبكر الربع وصالح موسى والهاشمي البهلول وإبراهيم سعيد وعبد القادر التهامي وعبد الوهاب الشبل ومحمود الجهاني ويونس راشد وعلي مرسال وحسن النابولي وعلي رمضان وعلي محمد وعبد الباري الشركسي وعلي الأسود وسعد الفزاني، وقاد المنتخب الوطني في البطولة المدرب الوطني الراحل محمد الخمسي.

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