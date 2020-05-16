رابطة النصر تنظم يوم الوفاء.. واليرموك يكرم حميدة

عقدت رابطة مشجعي فريق النصر اجتماعا بحضور أعضاء الرابطة، الذي خصص لإقامة احتفال بيوم الوفاء، حيث سيتم تكريم عديد الشخصيات الرياضية وقدامى رياضيي النادي وستقام مساء اليوم السبت مباراة ودية بملعب ساحة البركة مقابل شركة البريقة وذلك الساعة الخامسة مساء وسيتم خلالها تكريم عدد من اللاعبين.

في الوقت نفسه كرمت رابطة قدامى اليرموك وفي بادرة رياضية المدرب الوطني محمد حميدة الشخصية الرياضية المعروفة والمدرب المتألق وأُقيم له حفل تكريم بنادي اليرموك وقام المدرب الوطني بجولة داخل النادي.

المدرب الوطني محمد حميدة لاعب الفريق الوطني ومدرب المنتخب وفريق الشرطة وفريق باب عكارة قد درب عديد الفرق الليبية، خصوصًا الفرق التي تسعى للصعود وحقق معها نتائج جيدة ويقوم في الكثير من الأحيان بتحليل مباريات الدوري الليبي ومباريات المنتخب.