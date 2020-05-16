المقهور لـ«بوابة الوسط»: 800 مليون دولار دعم الأولمبية الدولية بسبب «كورونا»

مروان المقهور (أرشيفية : الإنترنت)

قال الأمين العام السابق للجنة الأولمبية الليبية، مروان المقهور، إن اللجنة الأولمبية الدولية خصصت دعما ماليا بقيمة 800 مليون دولار لدعم ما ترتب عن أزمة «كورونا» تشمل 650 مليون دولار لتنظيم الألعاب الأولمبية المؤجلة للعام المقبل ومبلغ 150 مليون دولار للحركة الأولمبية متمثلة في الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية في كل دول العالم، لتمكينهم من مواصلة مناشطهم الرياضية.

وأضاف المقهور في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت «أن كل لجنة أولمبية في العالم بإمكانها الاستفادة من هذا المبلغ بعد الاطلاع على شروط الدعم وتقديم ملف بذلك».

ويشغل حاليا مروان المقهور منصب عضو بلجنة تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط.