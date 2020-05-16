العماري لـ«بوابة الوسط»: أجيال سابقة في الكرة الليبية لم تأخذ حقها لعوامل كثيرة

محمد سالم العماري (أرشيفية : الإنترنت)

قال محمد سالم العماري، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الليبية، في تصريح لـ«بوابة الوسط» بعد غياب طويل عن الإعلام، إنه بحكم كونه لاعب كرة قدم سابقا بنادي المشعل في الستينات يعتبر أن النقاش الدائر حاليا حول الأفضلية الفنية بين أجيال كرة القدم الليبية هو نقاش مفيد.

وأضاف بحسب رأيه أن جيل الستينات مثلا والسبعينات أفضل فنيا، ولكن الأجيال الحالية أفضل من ناحية التكتيك، كما أن علم التدريب يختلف كليا عن السابق، حيث شهد التدريب تطورا كبيرا في العقود الأخيرة، وتوافرت أشياء لم تكن موجودة في السابق.

وأكمل عبر تصريحه لـ«بوابة الوسط» أن أحمد الأحول مثال ونموذج رائع فنيا للاعب مميز في جيل الستينات.

واختتم أن عدم تتويج الأجيال السابقة ببطولات عربية وأفريقية والتأهل لكأس العالم تتدخل فيه ظروف عديدة وليس له علاقة فقط بتلك الأجيال، مؤكدا أن المنتخب الليبي كان يقارع في هذا التوقيت أقوى المنتخبات العربية والأفريقية، وكان له حضور كبير في غالبية البطولات العربية.