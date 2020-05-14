الطبولي.. عملاق الشباك ومتألق في لعبتي كرة القدم واليد

النجم ناجي الطبولي. (إنترنت)

هو أحد أبرز حراس المرمى على صعيد كرة اليد الليبية، حيث بدأ مشواره مع فريق النصر خلال فترة السبعينات، وتدرج بين مختلف فئاته حتى وصل إلى الفريق الأول الذي ساهم معه في التتويج بالعديد من البطولات والألقاب المحلية، أبرزها بطولة الدوري الليبي لكرة اليد للموسم الرياضي 85 – 86، وغيرها من البطولات المحلية.

هو النجم ناجي الطبولي، الذي اختير في العديد من المناسبات الدولية ضمن صفوف المنتخب الليبي الأول لكرة اليد، ولم يقتصر تألق وبروزه كحارس مرمى متميز وعملاق في كرة اليد، بل برز كذلك كحارس مرمى على مستوى ملاعب كرة القدم الصغيرة التي كثيرا ما تألق بملاعها خاصة خلال الدوريات الرمضانية.