علي عابد.. نجم ملاعب كرة القدم الصغيرة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الخميس 14 مايو 2020, 03:12 مساء
النجم علي عابد. (إنترنت)

هو أحد أبرز نجوم ملاعب كرة القدم الصغيرة، التي ظهرت وانتشرت بداية من أواخر السبعينات، وإحدى علاماتها البارزة، هو النجم علي عابد.

بدأت مسيرته الكروية بالملاعب الكبيرة مع مطلع السبعينات مع فريق النصر، حيث تدرج بمختلف فئاته مع المدرب اليوغوسلافي ماتيكالو.

وشارك مع النصر مع رفاق جيله الكثير من المباريات خلال مواسم السبعينات وهو أحد أبرز خريجي مدرسة الناشئين بنادي النصر، التي قدمت للملاعب الكثير من النجوم والمواهب.

وتوقفت مسيرته الكروية مع فريق النصر الأول مبكرا أواخر السبعينات، وتفرغ أكثر للعب بملاعب كرة القدم الصغيرة، الذي كان أحد أبرز وألمع نجومها.

واشتهر بملاعبها لقدراته الفنية الكبيرة وفاقت شهرته بالملاعب الصغيرة الملاعب الكبيرة، وكان له جمهوره الخاص.

عاوده الحنين والشوق إلى الملاعب والدوريات الرمضانية من خلال مشاركته في مهرجان الوفاء الرمضاني، الذي أقيم بملعب الضريح بوسط وقلب مدينة بنغازي، وهو الملعب الذي شهد انطلاق أول دوري رمضاني على مستوى الملاعب الصغيرة، وقد كان المهرجان مناسبة وفرصة مهمة استعاد خلالها ذكريات الأمس والزمن الكروي الجميل بحضور جماهير ومحبي الدوريات الرمضانية.

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