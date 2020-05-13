60 حكمًا في دورة حكام البوكسينغ العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 13 مايو 2020, 09:50 مساء
الاتحاد العربي للبوكسينغ. (أرشيفية : إنترنت)

ينظم الاتحاد العربي للبوكسينغ، يومي السبت والأحد المقبلين، دورة للتحكيم عبر الإنترنت، يحاضر فيها رئيس لجنة الحكام العرب زايد حماد، والمقرر جهاد عشا.

وقال عشا لـ«بوابة الوسط» إن التسجيلات المبدئية وصلت إلى 60 حكمًا من تسع دول عربية، والعدد في تزايد مستمر، لأن التسجيل متواصل حتى الجمعة المقبل.

وأضاف جهاد عشا: «ستمنح للحكام شهادة مشاركة معتمدة من الاتحاد العربي للبوكسينغ»، ومن ضمن محاضرات الدورة التعريف برياضة البوكسينغ وتوحيد الإشارات والأخطاء المتكررة والشائعة وإدارة اللقاءات وسلطات وواجبات الحكم، ونبذة عن كيفية التحكيم.

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