أسئلة المسابقة11 للكرة الطائرة عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 13 مايو 2020, 12:59 مساء
منافسات سابقة في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت اللجنة المنظمة مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء عن أسئلة المسابقة الحادية عشرة، التي أعدها الإعلامي التونسي مراد رديني، والتي تضمنت الأسئلة التالية:

السؤال الأول.. اذكر ثلاثة مدربين أجانب دربوا المنتخب الليبي للكرة الطائرة؟

السؤال الثاني.. اذكر أول تفوق لتونس في بطولة العالم  للكرة الطائرة رجال، ومن كان المنافس؟ والنتيجة؟

السؤال الثالث.. اذكر أول دولة مارست اللعبة بعد أميركا؟ وتأريخ أول بطولة عالمية للسيدات؟

يذكر أن المسابقة العاشرة فاز بها الأردني عبدالسلام أبوالعسل والعراقي أحمد حسن علي.

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