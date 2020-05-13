أسئلة المسابقة11 للكرة الطائرة عبر الإنترنت

كشفت اللجنة المنظمة مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء عن أسئلة المسابقة الحادية عشرة، التي أعدها الإعلامي التونسي مراد رديني، والتي تضمنت الأسئلة التالية:
السؤال الأول.. اذكر ثلاثة مدربين أجانب دربوا المنتخب الليبي للكرة الطائرة؟
السؤال الثاني.. اذكر أول تفوق لتونس في بطولة العالم للكرة الطائرة رجال، ومن كان المنافس؟ والنتيجة؟
السؤال الثالث.. اذكر أول دولة مارست اللعبة بعد أميركا؟ وتأريخ أول بطولة عالمية للسيدات؟
يذكر أن المسابقة العاشرة فاز بها الأردني عبدالسلام أبوالعسل والعراقي أحمد حسن علي.