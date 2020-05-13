بيت المال يشيد بنجاح دولية «البومزي» عبر الإنترنت.. وينتقد تصرفات رئيس «التايكواندو»

المدرب الوطني للتايكوندو محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

قال محمد بيت المال، عضو اللجنة التسيرية للعبة التايكواندو، إنه ممتن من نجاح البطولة الدولية للبومزي، التى أقيمت على الإنترنت ونظمها نادي بلخير.

وأوضح في تصريح إلى "بوابة الوسط" أنه متفاجئ ومستغرب من تصرفات رئيس اتحاد التايكواندو الذي حاول عرقلة البطولة بحجة إنها تنظم من جسم غير شرعى هو اللجنة التسيرية.

وأكد أن مشاركة عشر دول عربية دليل على نجاحها وبمشاركة 102 رياضي و7 حكام عرب، حيث يتم منح الدرجات بعد مشاهدة الفيديو وتطبيق القتال الوهمي والحركات الإيقاعية من قبل الرياضى المشارك ويشاهد ذلك الحكام.

وأضاف أن دعم بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، أعطى دفعة معنوية كبيرة للجنة المنظمة ويجب أن يعى الجميع أن نجاح البطولة يعد نجاح للرياضة الليبية.