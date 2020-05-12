الزرقاني يشيد بتنظيم ونجاح بطولة «بومزا ليبيا»

التقت «بوابة الوسط» في ختام بطولة «بومزا ليبيا» عبر الإنترنت تحت إشراف وتنظيم اللجنة التسييرية للتايكوندو وبرعاية نادي بلخير الرباضي الوسط» بمستشار اللجنة التسييرية الدكتور عزالدين الزرقاني الذي أشاد بالنجاح الباهر الذي حققته البطولة والتي أقيمت عبر الإنترنت بناء على الأحداث التي صارت في العالم جراء جائحة كورونا وحفاظا على صحة الرياضيين في كافة دول العالم.

وأقيمت البطولة بتنظيم من اللجنة التسييرية للتكوندو وبالتعاون مع نادي بالخير، وقال الزرقاني «تم الاتصال بعدد من الدول العربية وكانت الإجابة جيدة، فشاركت فيها عشر دول عربية وسبعة حكام دوليين على رأس هؤلاء الحكم الخبير الليبي ورئيس اللجنة التسييرية الحكم السنوسي عامر».

وأضاف «شارك في المنافسات 102 لاعب والأدوار التمهدية للبطولة كانت مع بداية أيام شهر رمضان المبارك وبالطبع تم تشكيل لجان عاملة للبطولة، وكانت اللجنة العليا برئاسة السنوسي عامر وعضوية امحمد مصباح وعمر عامر من المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة المنظمة يوسف طالب رئيس النادي ومحمد بيت المال وعبدالدائم أبوقصيعة من الجنوب ولجنة المسابقات برئاسة ناصر الحاجي».

وأكمل «اللجنة الإعلامية للبطولة مكونة من الصديق قواس ومحمد ترفاس ومحمد بيت المال وعبدالموالي الشوشان ومستشار للبطولة الدكتور عزالدين الزرقاني، وتعد هذه اللجان عملت كخلية نحل من أجل إنجاح البطولة، أما بالنسبة للحكام فقد حكم في هذه البطولة حكام دوليون على أعلى المستويات».

وأردف «لديهم سيرة ذاتية كبيرة في التحكيم الدولي 7 حكام دوليين كانوا في غرفة واحدة عبر تطبيق واتس اب على الإنترنت، وهي غرفة مغلقة خاصة بالحكام فقط ولا يستطيع أي أحد الدخول لها، وقد أشاد الحكام بقوة البطولة والمنافسة وبالتنظيم، ومن بينهم حكم دولي من فرنسا والنجاح الباهر».

واختتم الزرقاني حديثه قائلا «في النهاية أود أن أشكر جميع وسائل الإعلام التي واكبت البطولة، وهي تجربة كانت ناجحة بجميع المقاييس».

عزالدين الزرقاني (أرشيفية : الإنترنت)

السنوسي عامر (أرشيفية : الإنترنت)