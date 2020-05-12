علي زينوبة مؤسس كرة القدم بالملاعب الصغيرة

علي زينوبة (أرشيفية : الإنترنت)

يعد مدافع فريق التحدي السابق علي زينوبة مؤسس كرة القدم بالملاعب الصغيرة المعروفة باسم «الستاك»، حيث أشرف لأول مرة على أول دوري خلال فترة توقف الدوري الليبي لكرة القدم العام 1979، وهو دوري الضريح الذي كان وقتها هو دوري الشهرة والأضواء والنجوم وحظي باهتمام جماهيري كبير وبمشاركة أبرز نجوم كرة القدم الليبية.

استمر لعدة مواسم رمضانية لتنتشر بعدها ظاهرة اللعب في الملاعب الصغيرة خاصة خلال أيام الشهر الكريم، واللاعب السابق علي زينوبة بدأت مسيرته الكروية مع فريق التحدي العام 1972 تحت إشراف المدرب المصري القدير علي شرف الدين سليمان، وتدرج سريعا حتى أصبح لاعبا أساسيا بتشكيلة فريق التحدي الأول في الموسم الرياضي 73 – 74.

خاض أولى مبارياته رسميا أمام فريق الهلال وتواصلت مسيرته مع فريق التحدي ليساهم مع الفهود في التتويج لأول مرة ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم موسم 76 – 77، وكان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الذي توج ببطولة الموسم، كما شارك مع فريق التحدي خلال مشاركته في بطولة الأندية الإفريقية العام 1978 تحت قيادة المدرب الروماني رومنيسكو.

لعب أمام فريق السكة الحديد الإثيوبي وأسفرت مباراة الذهاب الأولى ببنغازي عن فوز التحدي بثلاثة أهداف لهدف وخسر إيابا بأديس أبابا بثلاثة أهداف لهدفين لينجح فريق التحدي في التأهل إلى الدوري الثاني الذي غادر فيه المنافسة أمام فريق تيزي أوزو الجزائري بعد الخسارة ذهابا بالجزائر بهدف لصفر، والخسارة إيابا ببنغازي بهدفين، كما اختير العام 1975 ضمن صفوف منتخب بنغازي للشباب تحت إشراف المدرب الراحل محمد الحداد اقعيم، وخاض زينوبة آخر مبارياته مع التحدي رسميا أمام فريق الهلال في آخر موسم كروي خلال مواسم السبعينات ليتوقف بعدها النشاط الكروي ويعلن اعتزاله الملاعب ويتفرغ لإقامة وتنظيم الأنشطة والمسابقات الكروية الرمضانية.

على الجانب الأيمن علي زينوبة والأيسر حسين منصور (أرشيفية : الإنترنت)

علي زينوبة الثالث وقوفا مع فريق التحدى بطل الدورى الليبى 77 (أرشيفية : الإنترنت)