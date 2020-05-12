تميز فني وتنظيمي كبير لبطولة «بومزا ليبيا»

حققت بطولة «بومزا ليبيا» عبر الإنترنت تحت إشراف وتنظيم اللجنة التسييرية للتايكوندو وبرعاية نادي بلخير الرباضي نجاحا وتميزا فنيا وتنظيميا ومشاركة قوية، حسب تصريح رئيس لجنة المسابقات بالبطولة ناصر الحاجي إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، وجاءت النتائج النهائية لمختلف الفئات على النحو التالي:

1- براعم ذكور

توج بأول الترتيب فئة البراعم اللاعب محمد العلواني «ليبيا»، وجاء ثانيا سالم عز الدين «ليبيا»، وثالثا مالك المهدي «تونس».

2- براعم إناث

توجت بأول الترتيب اللاعبة رميساء الهلال «المغرب»، وجاءت ثانيا فردوس العياري «تونس»، وثالثا رودينة بن يونس «تونس».

3- أشبال ذكور

توج باول الترتيب اللاعب جوهر بن سعد «تونس»، وجاء ثانيا معاذ أحمد الحسن «السعودية»، وثالثا آدم منير «تونس».

4- أشبال إناث

توجت بأول الترتيب اللاعبة مهجة بن سعيد «تونس»، وجاءت ثانيا رحمة العطار «تونس»، وثالثا الدلاجي «تونس».

وتوج في الذكور بأول الترتيب اللاعب حديفة معتوق «ليبيا»، وجاء ثانيا محمود عبدالرحيم «الأردن»، وثالثا سراج بدر الدين «ليبيا»، وفي الإناث توجت بأول الترتيب اللاعبة فرح الأندلس «تونس»، وجاءت ثانيا إيمان الدلاجي «تونس»، وثالثا هيا سامر «الإمارات»، واللاعبة إخلاص حايك «المغرب»، وجاءت ثانيا هبة الله حايك «المغرب»، وثالثا آلاء حجلاوي «تونس».

وعلى صعيد الرجال توج بأول الترتيب محمد بن مجيد «ليبيا»، وجاء ثانيا محمد عبدالكريم «فلسطين»، وثالثا محمد الفيتوري «ليبيا»، كما توج بأول الترتيب ربيع محمد نصرات «ليبيا»، وجاء ثانيا ياسين صالحي «تونس»، وثالثا عدي هلال «ليبيا»، وفي الإناث توجت بأول الترتيب اللاعبة إحسان حايك «المغرب»، وفي الذكور توج بأول الترتيب رفيق بن شيخ «تونس»، والإٕناث توجت بأول الترتيب رشيدة كيسيوي «المغرب»، وجاءت ثانيا هدى حداد «المغرب»، وفي الذكور توج بأول الترتيب إدريس العرقوبي «المغرب»، وجاء ثانيا عبدالسلام الحايك «المغرب»، وثالثا حميد بندومة «المغرب».

يشار إلى أن بطولة «بومزا ليبيا» عبر الإنترنت شهدت مشاركات متميزة لـ102 لاعب من دول ليبيا وتونس والأردن والمغرب والسعودية ولبنان وسورية واليمن والإمارات وفلسطين.