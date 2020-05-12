نادي الطفل يجهز لبطولة الشطرنج عبر الإنترنت

نادي الطفل يجهز لبطولة الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

يجهز نادي الطفل الليبي لتنظيم بطولة الشطرنج الخاطف عبر الإنترنت أون لاين بعد غد، الخميس، وهي بطولة مصنفة بزمن المباراة ثلاث دقائق وزمن اللعب ساعة ونصف الساعة.

وحسب ما جاء فى صفحة النادي عبر «فيسبوك» يجب أن يكون للاعب حساب على موقع «lichess»، وستمنح لأصحاب التراتيب الساعة الأولى كروت اتصال «نت ومدار وليبيانا».

يأتي هذا بحسب الرغبة أو سيتحصل الفائز الأول على كارت بقيمة 40 دينارا، والثاني بقيمة 20 دينارا، والثالث بقيمة 15 دينارا، والرابع بقيمة عشرة دينارات، وأصحاب الترتيب الخامس والسادس والسابع سيتحصل كل منهم على كارت بقيمة خمسة دينارات.