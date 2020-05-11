مباريات ودية رغم الحظر

جانب من مباراة استعراضية ليبية (أرشيفية : إنترنت)

تجرى في عديد المناطق والمدن الليبية مباريات ودية رغم جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفرض حظر التجول المفروض في البلاد، وعدم التجمعات.

ففي سوق الجمعة بطرابلس أُقيمت مباراة في كرة القدم بين فريق زناتة وفريق الجردينة، وانتهت المباراة بفوز فريق الجردينة بنتيجة 7 أهداف مقابل ثلاثة.

وفي مباراة رمضانية خيرية، حقق فريق القفة الطرابلسية الفوز على المنصورة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت بطرابلس بطريق السور.

وفي ملعب المشعل بمدينة بنغازي أُقيمت مباراة استعراضية، ضمت كوكبة من نجوم الكورة الليبية مساء اليوم، منهم أكرم عياد، ونيس خير، أحمد الزوي، محمد شحووت، طلال بوسنينة، عبدالرحمن العمامي.

وفي دوري الحمضية لكرة القدم الخماسية في مدينة بنغازي للفئات السنية 2006-2007 استهل فريق السلماني مشواره في كرة القدم بتحقيق فوز صعب على شارع سوريا بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة.