اجتماع موسع للجنة مكافحة تعاطي المنشطات

اجتماع موسع للجنة مكافحة تعاطي المنشطات (فيسبوك)

عقدت اللجنة المكلفة إعداد اللوائح والقوانين الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات، أمس الأحد، اجتماعًا تحضيريًّا موسعًا برئاسة دكتور عبدالمطلب عيسى، وعضوية دكتور محمد مرشان وجيهان البهيليل وأحمد الطويل.

كما شارك محمد قريميدة مندوبًا عن «الأولمبية الليبية» وعبدالله الهوني مندوبًا عن هيئة الشباب والرياضة وناقشت في الاجتماع القوانين واللوائح الدولية الجديدة لتعاطي المنشطات، التي سيعمل بها بداية من العام المقبل 2021.

يشار إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإعداد نظام خاص لمكافحة المنشطات بما يتماشى مع ميثاق المنشطات الدولي، وعرضه على الجهة التشريعية لاعتماده.