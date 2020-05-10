البرناوي.. طموح الشباب ونموذج للاجتهاد

سليمان محمد البرناوي. (إنترنت)

هو نموذج للشاب الطموح الحريص على الاعتماد على نفسه وتأهيل وتطوير قدراته والتواصل والتفاعل مع مختلف الخبرات الرياضية ورغم صغر سنه وقلة تجربته، إلا أنه حقق العديد من النجاحات والخطوات المهمة، أنه الشاب الرياضي الطموح سليمان محمد البرناوي.

تقلد البرناوي، وتحمل العديد من المسؤوليات الرياضية بكل ثقة، من أبرزها توليه منصب نائب رئيس مؤسسة تريبل أي سبورت للتسويق والاستثمار الرياضي، والتي عن طريقها أتاح الفرصة للعديد من الكوادر الليبية للمشاركة في دورات تأهيلية متقدمة على صعيد الإدارة الرياضية بالقاهرة.

يعد وكيلا رياضيا معتمدا لدى الاتحاد الليبى لكرة القدم، وهو أصغر وكيل رياضي، كما تولى وشغل منصب مدير كرة بنادي الطيران والأندلس بامساعد، ونائب لرئيس لجنة المسابقات بكرة القدم الخماسية، كما يعد مثالا للجد والاجتهاد والطموح، مع كل التمنيات الطيبة له بمزيد من الجهد والعطاء.