لاعب الأهلي طرابلس السابق يطالب اتحاد الكرة بتوضيح موقف البنزرتي مع المنتخب

لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، أبوبكر بن إبراهيم. (إنترنت)

قال أبوبكر بن إبراهيم، لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إن المواهب متوافرة في كل الأجيال للكرة الليبية، ولكن جيل الستينات كان مميزًا، وكذلك جيل السبعينات، وأن هناك لاعبيين كبارًا في هذه الأجيال.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه أصبح من المنطقي أن نسعى لإحراز بطولة أفريقية، وهذا ما يجب أن تسعى له كل الفرق الليبية حيث من غير المعقول بعد التاريخ الطويل لمشاركات الفرق الليبية في أفريقيا أن نبقى دون بطولة رغم الوصول لأدوار متقدمة في عدة بطولات في النهائي ونصف النهائي.

وأكد أنه على اتحاد الكرة حاليًا أن يوضح طبيعة العلاقة مع المدرب فوزي البنزرتي المدير الفني للمنتخب الليبي حاليًا، وهل سيستمر أم لا، خاصة وأن عقده انتهى ولا بد أن يفهم الوسط الرياضي كل التفاصيل رغم ظروف جائحة «كورونا».