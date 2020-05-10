91 فيديو في نهائيات «البوكسينغ العربي» وحماد والعشا في دورة المدربين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 10 مايو 2020, 04:26 مساء

أكد مقرر اللجنة العليا لبطولات قتال الظل لـ«البوكسينغ العربي»، جهاد العشا في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن لجنة التقييم بالبطولة اهلت 91 فيديو للمرحلة الثانية والنهائية لبطولة قتال الظل للناشئين والشباب على صعيد الذكور والإناث، حيث تصدرت الجزائر بـ17 فيديو تلاها الأردن 15 والمغرب 14 وسورية 10 وفلسطين 9 ومصر 7 وتونس 6 وليبيا 4 واليمن 4 والعراق 3 والكويت 2 وكانت المرحلة الأولى للبطولة شهدت مشاركة 413 فيديو من 12 بلدًا عربيًّا.

في الوقت نفسه علمت «بوابة الوسط» أنه جارٍ التجهيز لإقامة دورة لحكام البوكسينغ العرب عبر الإنترنت «أونلاين» يومي 16 و17مايو الجاري ويحاضر فيها الخبيران العربيان رئيس لجنة حكام البوكسينغ العرب زايد حماد والمحاضر جهاد عشا.

يشار إلى أن اتحاد البوكسينغ العربي يعد من أنشط الاتحادات خلال جائحة كورونا من خلال تنظيمه بطولتي قتال الظل للناشئين والشباب وللأعمار من 18 إلى 40 عامًا، حيث نظم بطولتين ناجحتين لقتال الظل لفئات الناشئن والشباب، ويجهز الأيام المقبلة لتنظيم بطولة قتال الظل لذوي الاحتياجات الخاصة ودورة للحكام عبر الإنترنت.

الأردني جهاد عشا خبير لعبة البوكسينغ (أرشيفية : الإنترنت)
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