منح الدكتور مخلوف المبروك العضوية الفخرية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 10 مايو 2020, 03:47 مساء
الدكتور مخلوف المبروك (أرشيفية : الإنترنت)

منح الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم في الوطن العربي العضوية الفخرية للخبير الليبي في قوانين كرة القدم الدكتور مخلوف المبروك.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال الدكتور مخلوف «إن عملية الاختيار جاءت من خلال مجموعة من المعايير الأخلاقية ولمسيرتي وثقافتي الرياضية وعلاقتي الدولية والعربية والمحلية، خاصة في مجال العلاقات الدبلوماسية بين شعوب العالم والوطن العربي ودعمي المتواصل للأطفال والشباب الرياضي محليًّا ودوليًّا بالوطن العربي، خاصة لخدمة المشروع العربي الإنساني في مجال رياضة كرة القدم، الذي يخدم أكبر شرائح المجتمع العربي من أطفال وشباب ومدربين ولحمايتهم من المخدرات والأمراض والتشرد والعنف والسعي لتوجيهم لممارسة رياضة كرة القدم».

وأضاف: «لقد تم ترشيحي والحمد لله من قبل إدارة العلاقات العامة والاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم في الوطن العربي من جمعية العلاقات العامة، وهي أحد الكيانات الجامعة العربية في مجال الشباب والرياضة، وتم منحي العضوية الفخرية في الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم في الوطن العربي وتعييني رئيسًا للجنة العلاقات العامة بين شعوب الوطن العربي في الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم في الوطن العربي من جمعية العلاقات العامة وهي أحد الكيانات الجامعة العربية في مجال الشباب والرياضة وبذلك، والحمد لله سفيرًا لليبيا للنوايا الحسنة في مجال رياضة كرة القدم».

الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم في الوطن العربي أنشئ من جمعية العلاقات العامة وهي أحد الكيانات الرئيسية بالجامعة العربية في مجال الشباب والرياضة ومقره الرسمي الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم في الوطن العربي عمان بالأردن ويقيم الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم في الوطن العربي البطولات والدورات التدريبية في مجال كرة القدم للأطفال والشباب والمدربين في الشعوب العربية لحمايتهم من المخدرات والأمراض والتشرد والعنف والسعي لتوجيههم لممارسة رياضة كرة القدم من خلال أكاديميات كرة القدم، المنتشرة في الوطن العربي.

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