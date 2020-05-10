محمد حسن يتوج ببطولة الراحل فتحي شوشان للشطرنج عبر الإنترنت

لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

توج اللاعب محمد حسن ببطولة الراحل فتحي شوشان للشطرنج الخاطف عبر الإنترنت التي نظمها وأشرف عليها فرعي بنغازي للشطرنج.

وفى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال نائب رئيس الاتحاد الفرعي عبدالله اللبار، «البطولة شهدت مشاركة 78 لاعبًا، وشهدت تتويج اللاعب محمد حسن عبدالله من طرابلس بالمركز الأول وجائزته كارت اتصال بقيمة 80 دينارًا».

وأضاف اللبار: «جاء ثانيًا اللاعب خليل المشيطي من بنغازئ وجائزته كارت بقيمة 50 دينارًا، وثالثًا اللاعب محمد إدريس ضو من مدينة براك الشاطئ بالجنوب الليبي وجائزته كارت بقيمة 40 دينارًا، ورابعًا اللاعب عبدالرحيم سهل من بني وليد وجائزته كارت بقيمة 20 دينارًا، وخامسًا اللاعب أحمد امهدي من درنة وجائزته كارت بقيمة 10 دينارًا».