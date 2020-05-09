3 تكليفات للمنظمة الدولية للرياضة والثقافة

في الجانب الأيمن علي مخزوم والأيسر وحيد صالح (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن رئيس المنظمة الدولية للرياضة والثقافة علي مخزوم ثلاثة قرارات جديدة، وهي تكليف الحكم الدولي السابق وحيد صالح بمهمة مدير الإدارة والعلاقات الدولية بالمنظمة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة العليا للحكام، وتكليف الخبير حسن بن مولاهم مديرا لإدارة التنظيم الإداري، والمدرب محمد إسماعيل مديرا لإدارة المدربين والمشرفين.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس المنظمة الدولية للرياضة والثقافة علي مخزوم: «نرحب بانضمام هذه الخبرات الرياضية وثقتنا فيها كبيرة بإعطاء الإضافة المميزة المنظمة، وتحقيق أهدافها وبرامجها وخططها».