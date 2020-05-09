3 تكليفات للمنظمة الدولية للرياضة والثقافة

صدر عن رئيس المنظمة الدولية للرياضة والثقافة علي مخزوم ثلاثة قرارات جديدة، وهي تكليف الحكم الدولي السابق وحيد صالح بمهمة مدير الإدارة والعلاقات الدولية بالمنظمة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة العليا للحكام، وتكليف الخبير حسن بن مولاهم مديرا لإدارة التنظيم الإداري، والمدرب محمد إسماعيل مديرا لإدارة المدربين والمشرفين.
وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس المنظمة الدولية للرياضة والثقافة علي مخزوم: «نرحب بانضمام هذه الخبرات الرياضية وثقتنا فيها كبيرة بإعطاء الإضافة المميزة المنظمة، وتحقيق أهدافها وبرامجها وخططها».