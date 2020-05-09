فوز ليبيين وتونسي في مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت

كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت عن أسماء الفائزين في المسابقة التاسعة، وهم الليبيان خيري التاورغي وأكرم الشحومي والتونسي يحيى المبروك.
وفي سياق متصل تم الإعلان عن أسئلة المسابقة العاشرة، التي تضمنت الأسئلة التالية:
السؤال الأول: كيف تتم عملية الدوران؟ وهل يجوز اللعب حافيا أو بالنظارات؟
السؤال الثاني: من الحكم الليبي الذي شارك في نهائيات كأس العالم للكرة الطائرة بالأرجنتين 1982؟
السؤال الثالث: ما درجة الحرارة المناسبة لمباريات الكرة الطائرة بالقاعات المغلقة؟
يشار إلى أن مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت ستتواصل طوال أيام الحجر الصحي وتهدف إلى تثقيف المهتمين باللعبة بتاريخها وقوانينها.