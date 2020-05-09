فوز ليبيين وتونسي في مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 مايو 2020, 01:43 مساء
منافسات سابقة في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت عن أسماء الفائزين في المسابقة التاسعة، وهم الليبيان خيري التاورغي وأكرم الشحومي والتونسي يحيى المبروك.

وفي سياق متصل تم الإعلان عن أسئلة المسابقة العاشرة، التي تضمنت الأسئلة التالية:  

السؤال الأول: كيف تتم عملية الدوران؟ وهل يجوز اللعب حافيا أو بالنظارات؟

السؤال الثاني: من الحكم الليبي الذي شارك في نهائيات كأس العالم للكرة الطائرة بالأرجنتين 1982؟

السؤال الثالث: ما درجة الحرارة المناسبة لمباريات الكرة الطائرة بالقاعات المغلقة؟

يشار إلى أن مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت ستتواصل طوال أيام الحجر الصحي وتهدف إلى تثقيف المهتمين باللعبة بتاريخها وقوانينها.

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