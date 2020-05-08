البنزرتي يكشف الأسباب الحقيقية وراء قرار مشاركة المنتخب في «الشان 2020»

المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التونسي فوزي البنزرتي، (أرشيفية: الإنترنت)

حسم المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التونسي فوزي البنزرتي، موقفه النهائي حول مشاركة «فرسان المتوسط» في بطولة أمم أفريقيا للمحليين «الشان»، والتي تأجلت حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19». وكشف المدرب التونسي المخضرم، في تصريحات تلفزيونية، أنه هو وحده المسؤول الأول والأخير عن مشاركة ليبيا في بطولة «الشان»، وهدفه لو أقيمت البطولة هو حصول اللاعبين على فرصة احتكاك جيدة مع منتخبات ولاعبين أقوياء.

وأشار البنزرتي إلى أن توقف بطولة الدوري الليبي أثر بالسلب على مستوى اللاعبين الليبيين، منوها بأن قرار المشاركة في أمم أفريقيا للمحليين كان سيكون له تأثير إيجابي على مستوى اللاعبين في استعادة بعض من مستواهم الفني والبدني.

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وكشف المدرب التونسي عن كواليس حديثه مع اللاعبين قبل قرار المشاركة في «الشان»، مؤكدا لهم أن المنتخب في الفترة الحالية مهمة جدا حتى على الأصعدة الأخرى، فهو الوحيد في الفترة الحالية الذي يوحد ليبيا ويضم جميع الليبيين، لا سيما أن جميع لاعبي فرسان المتوسط من كل المدن وليس محتكرا على منطقة أو جهة معينة. وأشار إلى أنه قام بإبلاغ اللاعبين بأن لهم دورا كبيرا في إسعاد الشعب الليبي، في الوقت الذي يعاني فيه من المشاكل الحالية، وأن كل انتصار يتم تحقيقه سيدخل الفرحة للشعب الليبي، وهو أهم أهداف الجهاز الفني.

وفي مارس الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين الـ«شان»، التي كان مقررًا انطلاقها أوائل شهر أبريل الماضي في الكاميرون، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة بين 4 أبريل وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبا من بينها منتخب ليبيا بطل نسخة 2014، الذي أعلن مشاركته بعد إعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم الانسحاب من المنافسة، وذلك بعد التشاور مع الأندية المحلية. وأوقعت القرعة «فرسان المتوسط» ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازفيل، والنيجر.

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وقرر الجهاز الإداري لمنتخب المحليين لكرة القدم، إنهاء المعسكر الاستعدادي بمدينة سوسة التونسية، الذي أقيم تحت إشراف المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ومساعده علي المرجيني والطاقم المصاحب له، والذي استمر لأكثر من عشرة أيام، وقتها. وقال المدير الإداري للمنتخب كمال الترهوني، في تصريح إلى «الوسط»: «قررنا العودة إلى طرابلس عن طريق البر، وإيقاف المعسكر حفاظا على صحة الرياضيين والأطقم الفنية وللظروف الصحية المتبعة في تونس» بسبب فيروس «كورونا المستجد».

ونفى سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، المغربي عبدالمنعم با، أن يكون الاتحاد القاري استقر على مواعيد استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية نسخة 2019 - 2020، وأضاف با في تصريحات عبر جريدة «LE360» المغربية، أن «كاف» لم يحدد شهر يونيو لاستئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مشددا على أن حتى هذه اللحظة لم يتحدد أي مواعيد، قائلا: «لم يتخذ أي قرار، ما زال الوقت مبكرا لإعادة جدولة المباريات»، دون أن يتطرق عبدالمنعم با في تصريحاته إلى الموقف من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين الـ«شان» المعلقة أيضا، بسبب فيروس «كورونا»، لأجل غير مسمى.