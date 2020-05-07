تأهل 42 فيديو إلى نهائيات بطولة «بومزا ليبيا»

التايكوندو الليبي. (أرشيفية : إنترنت)

أكد عضو لجنة المسابقات بتسييرية التايكوندو الليبي محمد بلتيت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن لجنة التقييم انتهت من تقييم المرحلة الأولى وأهلت 42 فيديو للمرحلة النهائية.

1- الفئة Sonior 1

تأهل من هذه الفئه سبعة فيديوهات: من ليبيا 2 ربيع نصرات وعدي هلال، ومن المغرب 3 صلاح الدين الدوي وحمزة هلال وإدريس بلفارس، ومن تونس 2 نبيل الحاج علي وياسين الصالحي.

2- الفئة الأشبال

تأهل خمسة فيديوهات للنهائيات: من السعودية 1 عبدالسلام الحائك، ومن تونس 4 حميد بن دومة ورفيق بن شيخ وإدريس العرقوبي وعبدالحق الكرماوي.

3- الفئة Cadet رجال

تأهل 11 فيديو للنهائيات: من ليبيا 4 وهم عادل فرج وسراج البدري وحذيفة معتوق وإياد الحداد، ومن تونس 4 محمد بن يونس وريان قاسم وأيوب ناصر ومحمد أمين الشيخ، ومن المغرب 1 علي بلحسن، ومن الأردن 1 محمود عبدالرحيم ومن فلسطين 1 نور محفوظ.

4- الفئة Cadat نساء

تأهل ستة فيديوهات للنهائيات: من تونس 4 إيمان الدلاجي وآية ناصر وفرح الدلاجي وأمل الدلاجي، ومن الإمارات 2 هند الصبيحي وهيا سامر.

5- الفئة junior إناث

تأهل ثمانية فيديوهات للنهائي: من المغرب 6 اهلا الحايك وهبة الله الحايك وإحسان الحايك ولمياء الملحاوي وسهيلة ابولخزين وهاجر السعدي، ومن تونس 2 إسراء محلاوي وآلاء حجلاوي.

6- الفئة الماستير

تأهل خمسة فيديوهات: من المغرب 4 عبدالمقيت الكرماوي وإدريس العرقوبي وعبدالسلام الحايك وحميد بن دومة، ومن تونس 1 رفيق بن شيخ.