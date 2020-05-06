الوسط الرياضي يطمئن على «الشبلي» حارس مرمى الفهود

حارس مرمى فريق التحدي السابق والمنتخب الوطني لكرة القدم رمضان الشبلي. (إنترنت)

تعرض حارس مرمى فريق التحدي السابق والمنتخب الوطني لكرة القدم، رمضان الشبلي، إلى إصابة في قدمه أجبرته على البقاء والمثول لفترة راحة خلال هذه الأيام من الشهر الكريم، حيث قام عدد كبير من زملائه في الوسط الرياضي من مختلف الأندية والأجيال بزيارته للاطمئنان على صحته وسلامته، متمنين له الشفاء العاجل والعودة لممارسة نشاطه.

انطلاقة مبكرة مع الفهود

لعب لفريق التحدي الأول لكرة القدم من سنة 1978، وحتى الموسم الرياضي 1990، كما لعب آخر مواسمه مع فريق الأهلي بنغازي في الموسم الرياضي 1992-1993، ولعب للمنتخب الليبي للشباب العام 1981، وللمنتخب الليبي الأول من العام 1983، وحتى العام 1989، حيث كان هو الحارس الثاني والبديل للحارس العملاق مصباح شنقب طوال فترة تصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم 1986، وهي المرحلة التي كان فيها المنتخب الوطني قريبا من التأهل إلى المونديال.

مدربا لحراس مرمى المنتخب

تولى تدريب حراس مرمى فرق الأهلي بنغازي والتحدي والهلال، وتولى تدريب حراس مرمى المنتخب الليبي للشباب وتصفيات كأس أمم أفريقيا 1998، وبطولة منتخبات شمال أفريقيا للشباب العام 2005، والمنتخب الليبي الأولمبي العام 1997 و2005، ومدربا لحراس مرمى المنتخب الليبي الأول الفائز ببطولة lG العام 2004 وتصفيات كأس أفريقيا، وكأس العالم، ونهائيات بطولة أمم أفريقيا 2012 غينيا والغابون.