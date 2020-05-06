الصابري بطلا لشطرنج الراحل فرج سلطان

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 06 مايو 2020, 03:56 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد نائب رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج ببنغازي، عبدالله اللبار، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن بطولة الراحل فرج سلطان للشطرنج الخاطف عبر الإنترنت شهدت مشاركة 85 لاعبًا من مختلف المدن الليبية، ورعتها شركة الأرشيف لتقنية المعلومات التي تكفلت بقيمة الجوائز.

وأضاف اللبار: «توج بالبطولة اللاعب حسين الصابري من طرابلس وجائزته كارت اتصال بقيمة 50 دينارًا وجاء ثانيًا اللاعب محمد القمودي من الزاوية وجائزته كارت اتصال بقيمة 20 دينارًا».

وأكمل: «جاء ثالثًا محمد الزوي من بنغازي وتحصل على كارت بقيمة 15 دينارًا ورابعًا عبدالرحيم سهل من مدينة بني وليد وجائزته كارت بقيمة 10 دنانير وخامسًا سليمان التارقي من بنغازي وتحصل على كارت بقيمة 5 دينار».
يذكر أن مباريات البطولة كانت بنظام دقيقة واحدة وبزيادة ثانيتين عن كل نقلة.

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