جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين: نسعى لتوزيع ألف سلة غذائية

جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين. (إنترنت)

أكد عضو جمعية الوفاء الرياضية لقدامى الرياضيين، عبدالمطلب الأشتر، شروع الجمعية في توزيع ألف سلة غذائية تستهدف شرائح كبيرة من قدامى الرياضيين من مختلف الأجيال.

وقال في تصريح إلى "بوابة الوسط" إنه تم حتى الآن توزيع 150 سلة بالتعاون مع منظمة بلادي للتنمية والتطوير وأن هذا العمل لترسيخ قيم التكافل ومن الأدوار الأساسية لجمعية الوفاء.

وأضاف أن أي مبالغ مالية تمنح مع السلة هي من رجال خيرين وخارج نطاق الجمعية، مؤكدًا أن توزيع هذه السلات كان لمستحقيها فعلا ووعدد منها لبعض أسر وعائلات القدامى الذين انتقلوا لرحمة الله.