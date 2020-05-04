مدير إدارة المشروعات بالهيئة يزور منطقة الجبل الغربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 04 مايو 2020, 03:14 مساء
مدير إدارة المشروعات بالهيئة يزور منطقة الجبل الغربي (صفحة هيئة الشباب والرياضة)

قام مدير إدارة المشروعات بهيئة الشباب والرياضة، د. محمد المجدوبي بزيارة ميدانية خلال اليومين الماضيين لمنطقة الجبل الغربي شملت المدينة الرياضية نالوت، ومقر فوج الكشافة بالمدينة، كما تضمنت الجولة زيارة الساحة الشعبية الحوامد والساحة الشعبية يفرن وعدد من المنشآت الأخرى في منطقة الجبل الغربي.

تم خلال الزيارة الوقوف على الاحتياجات والعوائق التي تواجه المؤسسات الشبابية والرياضية بالمناطق ومدى إمكانية إحيائها والدفع بها لصقل مواهب الشباب وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والعمل، بحسب صفحة هيئة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك».

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية الدائمة للهيئة  لكل المنشآت الرياضة التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة، كما تأتي كذلك بتوجيهات وتعليمات من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري؛ إيمانًا منه بأهمية النهوض بمستوى قطاع الشباب والرياضة في كل المناطق.

مدير إدارة المشروعات بالهيئة يزور منطقة الجبل الغربي (صفحة هيئة الشباب والرياضة)
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