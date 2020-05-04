3 فائزين في جائزة الحديدية عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 04 مايو 2020, 02:34 مساء

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن عملية السحب لاختيار الفائزين بجائزة الكرة الحديدية عبر الإنترنت أسفرت عن فوز الثلاثي عزالدين حمودة من طرابلس وشامخ عبدالكافي ومحمد أسامة من مدينة هون.
 
وأضاف الطويل في تصريحاته أن عملية السحب كانت بين 51 مشاركا ممن توصلوا ا للإجابة الصحيحة من مدن هون وطرابلس الزنتان وغدامس والخمس.

يشار إلى أن اتحاد الحديدية أول المبادرين بإطلاق المسابقات عبر الإنترنت، ويهدف من ذلك إلى زيادة تعريف اللاعبين والمدربين والحكام والمهتمين باللعبة بتاريخها وقانونها والتزام اللاعبين ببيوتهم طيلة أيام الحجر الصحي والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة للحد من خطورة وانتشار وباء «كورونا» المستجد.

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