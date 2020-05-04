413 مشاركا فى بطولة قتال الظل للبوكسينغ العربي

أكد مقرر اللجنة العليا لبطولات قتال الظل للبوكسنغ العربي جهاد العشا أن عدد الفيديوهات المشاركة في بطوله قتال الظل عبر الإنترنت للناشئين والشباب وصل إلى 413 فيديو، وأكثر عدد مشاركين من الجزائر 86 فيديو، تليه المغرب 71، والأردن 69، وسورية 45، وفلسطين 39، وتونس 29، ومصر 23، وليبيا 16، واليمن 15، والعراق 9، والكويت 6، ولبنان 5.

وأضاف العشا أن لجنة تقييم الفيديوهات بدأت فى مهامهما وسيتم نشر أسماء أصحاب التراتيب العشرة الأولى لكل فئة على موقع الاتحاد العربي للبوكسينغ عبر «فيسبوك»، على أن تمنح جوائز لأصحاب التراتيب الأول والثاني والثالث والثالث مكرر.