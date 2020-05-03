الجهاني من حراسة المرمى إلى قيادة قطاع الشباب والرياضة

حارس المرمى السابق شحات الجهانى (أرشيف - بوابة الوسط)

يعد حارس المرمى السابق شحات الجهانى من حراس المرمى الذين ظهروا خلال سنوات ومواسم السبعينات وحتى منتصف الثمانينيات حيث برز مع فريق التحدي الذى كان محطته الكروية الاولى ثم انتقل لصفوف فريق الهلال كما دافع عن شباك فريق السواعد والمنتخب العسكري ومنتخب القطاعات الادارية.

أستمرت مسيرته الكروية حتى العام 1985 تقريبا عاصر خلالها العديد من الاجيال الرياضية حيث أخذه العمل الاهلى والشعبى والادارى بعيدا وجعله يبتعد عن الملاعب الرياضية بهدؤ لكنه ظل وفيا للمجال الرياضى حيث جدد علاقته وعشقه للرياضة وواصل رحلة العطاء والعمل الادارى حين تقلد العديد من المهام والمسؤوليات القيادية فى عدد من القطاعات الادارية ابرزها قطاع الشباب والرياضة ببنغازى الذى تولى قيادته لعدة سنوات كان خلالها فى خدمة كل الاندية وشبابها وخير عون وسندا لها على كافة الواجهات وفى مختلف المناسبات المحلية والدولية.

حارس المرمى السابق شحات الجهانى (أرشيف - بوابة الوسط)

حارس المرمى السابق شحات الجهانى (أرشيف - بوابة الوسط)

حارس المرمى السابق شحات الجهانى (أرشيف - بوابة الوسط)