نجوم الأمس يجددون ذكرياتهم الرمضانية بعد 40 عاما

مدينة بنغازي تشهد عرسا ومهرجانا كرويا (بوابة الوسط)

بمبادرة من الإعلامي الرياضي زين العابدين بركان شهدت مدينة بنغازي مساء أمس السبت عرسا ومهرجانا كرويا رائعا اعاد الى الذاكرة والاذهان ذكريات اول دوري رمضاني على مستوى الملاعب الصغيرة انطلق بداية الثمانينيات بفكرة ومبادرة من رائدها اللاعب السابق على زينوبة حيث تجددت الذكريات وانتعشت الاجواء بعد طول غياب وانتظار حيث التقى نجوم الامس بنفس المكان الذى انطلقوا منه قبل 40 عاما لينفضوا عنه غبار الزمن ويجددوا ذكريات الامس والزمن الكروي الجميل احياء لهذه المناسبة الرمضانية الموسمية في لمة رياضية بنغازية بامتياز حيث شهدت المباراة الاستعراضية حضور ومشاركة ابرز نجوم الكرة الليبية من كل الاندية والاجيال فكانت الصورة رائعة ومعبرة تغنى عن كل التعاليق و لمسة وفاء جسدت الوفاء فى ابهى صوره ومعانيه.

دوري الضريح

أرتبط شهر رمضان المبارك في ليبيا بالنشاط الرياضى والمسابقات الكروية ورغم الصيام وأرتفاع درجة حرارة الطقس احيانا الا انه لا يكاد يخلو شارع او حى من اقامة هذا النشاط فاصبحت دوريات كرة القدم الرمضانية علامة بارزة خلال الشهر الكريم

ويعد دورى الضريح في قلب ووسط مدينة بنغازى من اقدم واعرق الدوريات الرمضانية لكرة القدم على مستوى الملاعب الصغيرة فبعد ان كانت الدوريات تقام على الملاعب الكبيرة ظهرت مع اواخر السبعينات فكرة اقامة دورى بالملاعب الصغيرة فعقب توقف النشاط لم يجد اللاعبين الا هده الدوريات ليمارسوا فيها هوايتهم ووضع حدا لحالة الركود ولم يجد جمهور الكرة متنفسا للترويح عن النفس وشغل اوقات الفراغ الا بتنظيم دوريات رمضانية فى عدة احياء من مدينة بنغازى التى كانت المتنفس الوحيد للجمهور الرياضى.

كانت بداية الحكاية من هنا من ملعب الضريح بمدينة بنغازى وتزامن اقامة هذا الدورى مع توقف النشاط الكروى الرسمى اواخر السبعينات فكان دورى الضريح هو دوري النجوم والشهرة والاضواء وملتقى لكل احباء الرياضة وقبلة لكل المهتمين وهو الذى ملء الفراغ الكروى الذى ساد المشهد وعوضهم غياب المسابقات الكروية الرسمية وشهد هذا الدورى في موسم ظهوره الاول مشاركة كبيرة من ابرز نجوم جيل الامس من مختلف الاندية.

استعادة الذكريات

شهد هذا الموسم احياء ذكرى مرور اربع عقود على تأسيس وانطلاق اول دورى على مستوى ملاعب كرة القدم الصغيرة حيث عاد نجوم الامس ممن برزوا وتالقوا على ارضية هذا الملعب العريق لينفضوا عنه غبار الزمن ليجددوا ويستعيدوا ذكريات الامس والزمن الكروى الجميل بعد غياب طويل عن هذا المكان الذى يمثل لهم ذكريات العمر و الشباب ومواسم الحكايات حيث تجددت الذكريات وانتعشت الاجواء بعد طول غياب و التقوا فى نفس الموعد والعنوان الذى انطلقوا منه قبل 40 عاما احياء لهده المناسبة الرمضانية فى لمة رياضية بنغازية بامتياز حيث شهدت المباراة الاستعراضية حضور ومشاركة ابرز نجوم الكرة من مختلف الاندية والاجيال فكانت الصورة رائعة ومعبرة تغنى عن كل الكلمات والتعاليق ولمسة وفاء جسدت الوفاء فى ابهى صوره ومعانيه

ظاهرة الملاعب الصغيرة

أنتشرت بعد ذلك كرة القدم بالملاعب الصغيرة في باقى مناطق واحياء مدينة بنغازى ومرت عبر بوابة هده الملاعب اجيال وراء اجيال ساهمت فى صنع الحدث واصبحت اللعبة الشعبية الاولى التى تتصدر ايام الشهر الكريم فلا تكاد تخلو منطقة او ساحة من اقامة دورى رمضانى بالملاعب الصغيرة واشتد التنافس وبلغ ذروته في استقطاب النجوم للمشاركة والتميز على مستوى التنظيم وتقديم وتحفيز وتشجيع النجوم ودعوتهم للمشاركة وتقديم الاضافة.

البركة وسيدى حسين

كانت منطقة البركة الشهيرة العريقة محطة اخرى هامة من محطات اقامة الدوريات الرمضانية على مستوى الملاعب الصغيرة حيث اقيم اول دورى رمضانى بساحة البركة في شهر رمضان فى منتصف الثمانينات وشهد مشاركة لابرز نجوم مختلف الاندية كما كان لمنطقة سيدى حسين العريقة حضور مبكر و بارز في الدوريات الرمضانية اواخر السبعينات ولكن على ارضية احدى ملاعبها الترابية الصغيرة.

مجهودات فردية

وما ميز هده الدوريات الرمضانية انها كانت تتم بالجهود والمجهودات الفردية وبحماس الشباب وبالمساهمات من اهل الخير والداعمين للنشاط الرياضى وفى هده الدوريات الرمضانية التى لازال ابناء بنغازى يستعيدون ذكرياتها الجميلة ويحرصون على احياء نشاطها الرمضانى الدى كان قد اشتهر ايضا ببروز مواهب عديدة من مشرفين ومنظمين ومهتمين بهذه الدوريات الاهلية وموثقين لهده الاحداث الرياضية الهامة.

كان المشجعين من كل انحاء المدينة يتوافدون منذ ساعات مبكرة محملين بكراسيهم الصغيرة لحجز المكان المناسب للفرجة والاستمتاع بمشاهدة دورى النجوم وقضاء اجمل الاوقات حتى موعد الافطار فيما كان يساهم فى ادارة المباريات لاعبين ونجوم سابقين ودارت الايام ومرت السنوات و اصبح دورى الملاعب الصغيرة خلال الشهر الكريم يحظى ويستقطب قاعدة شعبية كبيرة تتمتع بمشاهدة مهارات اللاعبين واصبح الجميع من كافة الاعمار وفئات المجتمع ينتظرون ويترقبون بشوق وتوق حلول الشهر الكريم من كل عام لمشاهدة نجوم الملاعب الصغيرة التى توسعت دائرة اقامتها بعد ان صار لها نجومها ومنظميها وروادها وجماهيرها واستمرت الحكاية من جيل الى جيل لتتواصل حتى يومنا هذا.

حلة جديدة

غير ان ملاعب الكرة الصغيرة تطورت وارتدت حلة جديدة وانتشرت فى مختلف المدن الليبية وبرزت اجيال اخرى من نجوم ملاعب كرة القدم الصغيرة التى نالت شهرة واسعة وكان لها جمهورها وحضورها وصداها وازداد التنافس المثير بين الاحياء على التميز فى اقامة الدوريات الرمضانية ودعوة ابرز النجوم خلال الامسيات الكروية الرمضانية ودفعت هذه النجاحات لمزيد من الاهتمام بقاعدة اللعبة ونشرها وتنظيم مسابقاتها الرسمية حيث أقيمت لااول مرة مسابقات محلية تجمع مختلف الاندية ومنها تم انتقاء ابرز اللاعبين الدوليين لمنتخباتها.

اجواء رمضانية

تعيش مدينة بنغازى اجواء كروية رمضانية بامتياز حيث تزخر مختلف الملاعب باقامة المنافسات الرمضانية واحياء هذه المظاهر الكروية والامسيات الكروية في صورة ومشهد يكاد يكون واحد في كل ربوع المدينة مايعكس تعلقهم وعشقهم للعبة الشعبية الاولى متابعة وممارسة.

مدينة بنغازي تشهد عرسا ومهرجانا كرويا (بوابة الوسط)

الإعلامي زين العابدين بركان (بوابة الوسط)

مدينة بنغازي تشهد عرسا ومهرجانا كرويا (بوابة الوسط)

مدينة بنغازي تشهد عرسا ومهرجانا كرويا (بوابة الوسط)