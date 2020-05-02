مباراة استعراضية في تحدي «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 مايو 2020, 05:52 مساء
جانب من المباراة الاستعراضية (تصوير - يوسف

كشفت صفحة الدوري الليبي عبر «فيسبوك» النقاب عن مباراة في كرة قدم استعراضية جرت أمس الجمعة، بملعب التجيش سابقا بمنطقة طريق السور بطرابلس.

شارك في المباراة الاستعراضية نجوم كرة القدم الليبية أمثال مؤيد اللافي المحترف في اتحاد العاصمة الجزائري، وشقيقه رياض اللافي لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني السابق ووكيل أعماله حاليا، واللاعب علي ارحومة لاعب فريق الاتحاد.

المباراة الاستعراضية جرت رغم الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، بمنع إقامة المباريات في شهر رمضان المبارك لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

جانب من المباراة الاستعراضية (تصوير - يوسف
جانب من المباراة الاستعراضية (تصوير - يوسف
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