البوسيفي: نتابع تنفيذ قرار إيقاف النشاط الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 مايو 2020, 03:27 مساء
حسين البوسيفي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة المكلفة تنفيذ قرار إيقاف النشاط الرياضي، حسين البوسيفي، أنه يتابع تنفيذ قرار إيقاف النشاط الرياضي بالأندية الرياضية وإقفال القاعات الرياضية العامة والخاصة، وذلك وفقا لمعطيات الواقع وتطورات الموقف، مع إعادة تقييم الوضع لحظة بلحظة، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لمنع انتشار فيروس «كورونا».

كما أكد البوسيفي أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أية تجمعات جماهيرية لأية أنشطة شبابية أو رياضية، داعيا سكان المناطق لعدم التجمهر وإقامة المباريات تحت أي مسمى، حفاظا على سلامة الجميع، وفقا لصفحة الهيئة العامة للشباب والرياضة عبر «فيسبوك».

كما أكد أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار التواصل والتنسيق المستمر مع رؤساء الفروع ومديري مكاتب الشباب والرياضة بالمناطق، ليتم على أثر ذلك اتخاذ أية قرارات وفقا للتطورات التي تجري على أرض الواقع.

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