العماري رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد العربي لـ«القدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 02 مايو 2020, 02:46 مساء
الليبي سالم العماري (أرشيفية : الإنترنت)

جدد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة ثقته في الليبي سالم العماري، برئاسة المسابقات بالاتحاد، ليصبح لليبيا ثلاثة مناصب، فقد سبق اختيار الليبيين محمد صالح الزعلوك لرئاسة لجنة التحكيم، ومحمد صالح العبرة رئيسا للجنة التسويق والإعلان، وفقا لما كشفه الاتحاد العربي للقدم المصغرة عبر «فيسبوك».

كما اختير العراقي هشام فياض رئيسا للجنة الفنية، والتونسيون خالد الشوشان رئيسا للجنة التقنيات والإعلام، وكوثر بلحاج رئيسا للجنة كرة القدم النسائية، وطارق العلايمي رئيسا للجنة القانونية، والمصري أحمد سمير سليمان رئيسا للجنة التطوير، والسعودي محمد بن جويعد رئيسا للجنة الاستثمار والنقل التلفزيوني، وسيتم اختيار أعضاء اللجان من القوائم المترشحة خلال الاجتماع المقبل.

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