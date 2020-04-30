51 مشاركًا يدخلون السحب على جائزة الحديدية عبر الإنترنت

جانب من منافسات سابقة في الكرة الحديدية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر بالاتحاد الليبي للكرة الحديدية أن 51 مشاركًا توصلوا للإجابة الصحيحة سيدخلون في عملية السحب لتحديد الفائز بالنسخة الثامنة للمسابقة.

وأضاف المصدر أن المتسابقين، هم من مدينة هون 23 الحارث طارق وعبدالرحمن داقا ومؤيد أحمد وهدي بشير وعبدالله بشير وعلي طارق ومحمود علي ورياض ميلود ومحمد اشنيبو والعربي ميلود وشامخ عبدالكافي وميلود اشنيبو ومؤيد ميلاد وعبدالجبار الصالحين وعبدالله مبارك وعبدالمطلب عكاشه ومبارك عبدالله وحمزه عبدالمطلب وهاجر محمد ومروان الصالحين ومحمد عكاشة.

ومن طرابلس 13، وهم: جيهان البهيليل وقصي الزليطني وإيمان جمال وفتحي المجدوب وميان مهند وفرح حمودة ومحمد العمامي وعمرالفيتوري ومنجي محمد وفراس الزليطني وأحمد عساكر وعزالدين حمودة وعبدالرحمن شليق وزياد الزليطني.

ومن مدينة غدامس 7 إبراهيم الحاجي وسعاد الموفق وهمام محمد وإسماعيل الثني ومحمد الثني ورغد باعيسي وأحمد عكي، ومن الزنتان 4 راشد محمد وشاهين مصطفى وعبدالمجيد الجدي ومصطفى الشريدي.

ومن الخمس 2 وهما طلال الهادي ونصيب أحمد، ومن سبها جمال أبوبكر ويقين محمد.

يشار إلى أن اتحاد الحديدية هو المبادر لإطلاق المسابقات عبر الإنترنت ويهدف إلى زيادة تعريف اللاعبين والمدربين والحكام والمهتمين باللعبة بتاريخها وقانونها ولالتزام اللاعبين ببيوتهم طيلة أيام الحجر الصحي، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة للحد من خطورة وانتشار وباء كورونا المستجد.