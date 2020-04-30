شطرنج بنغازي يجهز لبطولة الفقيد فرج سلطان عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 30 أبريل 2020, 07:56 مساء
لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الفرعي للشطرنج ببنغازي أنه يجهز لتنظيم بطوله الفقيد فرج سلطان للشطرنج الخاطف، عبر الإنترنت، يوم الأحد المقبل، الموافق 3 مايو، على تمام الساعة 10 مساء، برعاية شركة الأرشيف لتقنية المعلومات.

وقال نائب رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي عبدالله اللبار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه تم تخصيص الجوائز: كروت اتصال ليبيانا ومدار ونت حسب رغبة الفائز، وإن جائزة الترتيب الأول كرت بقيمة 50 د.ل، والثاني كرت 20 د.ل، والثالث كرت 15 د.ل والرابع: كرت 10 د.ل، والخامس : كرت 5 د.ل.

وأضاف اللبار أن زمن المباراة دقيقة واحدة مع زيادة ثانتين عن كل نقلة ومدة البطولة: بالكامل 45 دقيقة، وأن البطولة ستكون على الإنترنت على موقع lichess.org، وجميع نظام التحكيم والتزويج للمباريات سيتم إدارتها عبر موقع «lichess»، وأي حالة غش يتم اكتشافها عبر الموقع سيتم تطبيق لائحة شطب اللاعب من قائمة ترتيب البطولة.

وعن طريقة التسجيل أوضح اللبار أن البطولة فردية ومفتوحة للجميع (ذكور أو إناث، ليبيين أو أجانب)، بشرط أن يكون للاعب حساب (Email) علي موقع lichess.org، ويجب كتابة اسم اللاعب الحقيقي + اسم حساب اللاعب على موقع lichess وإرسالها في رسالة إلى صفحة (اتحاد بنغازي للشطرنج) عبر الفيسبوك، وسيتم نشر رابط البطولة قبل موعدها بنصف ساعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية
ليبيا
إيلون ماسك يصف تمديد إجراءات الإغلاق بـ«الفاشية»
منوعات
بريطانيا تؤكد دعمها «مؤسسات ليبيا الشرعية» وترفض «التغيير من جانب واحد»
ليبيا
سحب عينات عشوائية في بنغازي لكشف حقيقة الوضع الوبائي
ليبيا
بيان العبيدات والمرابطين يتجاهل «التفويض» ويؤكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي ...
ليبيا
الحاسي: نجاحنا في مجابهة «كورونا» على المحك
ليبيا
«هيومن رايتس» تطالب الإمارات بتعويض ضحايا مصنع استهدفته طائراتها في طرابلس
ليبيا
المسماري: انتظروا إعلانا دستوريا توضع بموجبه خارطة طريق للمرحلة المقبلة
ليبيا
مسؤولون بـ«أفريكوم»: الوجود الروسي في ليبيا أخطر من «داعش»
ليبيا
«غيلياد ساينسز» الأميركية: «رمديسيفير» أظهر نتائج «إيجابية» على مصابين ...
دولى
النائب الأول لرئيس مجلس النواب يرفض «الانقلاب على المسار الديمقراطي»
ليبيا
السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار.. وقفزة للدولار
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدغشقر تتسلح بـ«المشروب المعجزة» لمواجهة فيروس «كورونا»