شطرنج بنغازي يجهز لبطولة الفقيد فرج سلطان عبر الإنترنت

لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الفرعي للشطرنج ببنغازي أنه يجهز لتنظيم بطوله الفقيد فرج سلطان للشطرنج الخاطف، عبر الإنترنت، يوم الأحد المقبل، الموافق 3 مايو، على تمام الساعة 10 مساء، برعاية شركة الأرشيف لتقنية المعلومات.

وقال نائب رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي عبدالله اللبار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه تم تخصيص الجوائز: كروت اتصال ليبيانا ومدار ونت حسب رغبة الفائز، وإن جائزة الترتيب الأول كرت بقيمة 50 د.ل، والثاني كرت 20 د.ل، والثالث كرت 15 د.ل والرابع: كرت 10 د.ل، والخامس : كرت 5 د.ل.

وأضاف اللبار أن زمن المباراة دقيقة واحدة مع زيادة ثانتين عن كل نقلة ومدة البطولة: بالكامل 45 دقيقة، وأن البطولة ستكون على الإنترنت على موقع lichess.org، وجميع نظام التحكيم والتزويج للمباريات سيتم إدارتها عبر موقع «lichess»، وأي حالة غش يتم اكتشافها عبر الموقع سيتم تطبيق لائحة شطب اللاعب من قائمة ترتيب البطولة.

وعن طريقة التسجيل أوضح اللبار أن البطولة فردية ومفتوحة للجميع (ذكور أو إناث، ليبيين أو أجانب)، بشرط أن يكون للاعب حساب (Email) علي موقع lichess.org، ويجب كتابة اسم اللاعب الحقيقي + اسم حساب اللاعب على موقع lichess وإرسالها في رسالة إلى صفحة (اتحاد بنغازي للشطرنج) عبر الفيسبوك، وسيتم نشر رابط البطولة قبل موعدها بنصف ساعة.