الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة يصدق على رؤساء لجانه

اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة. (إنترنت)

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة اجتماعا أمس الأربعاء عبر الإنترنت، برئاسة اللبناني أحمد دنش، ونائبه حسين الطويلب (ليبيا)، وعضوية محمد الدوسري (السعودية)، ومحمد الهادي (العراق)، وأشرف بن صالحة (تونس)، عضوًا ورئيسًا فخريًا.

وقال عضو المكتب التنفيذي حسين الطويلب، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن اجتماع الأمس تم فيه وعن طريق التصويت، المصادقة على رؤساء اللجان العاملة بالاتحاد وفق الآتي:

اختيار محمد صالح الزعلوك (ليبيا) رئيسًا للجنة التحكيم، ومحمد رجب عبره (ليبيا) رئيسًا للجنة التسويق والإعلان، وجلبير عبود (لبنان) رئيسًا لجنة المسابقات، وهشام محمد فياض (العراق)، رئيسًا اللجنة الفنية وخالد الشوشان (تونس) رئيسًا لجنة التقنيات والإعلام.

وكوثر بلحاج محمد (تونس)، رئيسًا للجنة كرة القدم النسائية، وطارق العلايمي (تونس) رئيسًا اللجنة القانونية، وأحمد سمير سليمان (مصر) رئيسًا للجنة التطوير، ومحمد بن جويعد (السعودية)، رئيسًا للجنة الاستثمار والنقل التلفزيوني.

وأشار حسين الطويلب، في تصريحه، إلى أنه سيتم اختيار أعضاء اللجان من القوائم المترشحة خلال الاجتماع المقبل.