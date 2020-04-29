الحاجي: تكاملت الاستعدادات لانطلاق بطولة تحدي «بومزا ليبيا»

أكد رئيس لجنة المسابقات بتسييرية التايكواندو الليبي ناصر الحاجي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أن الاستعدادات تكاملت لانطلاق الدور التمهيدي لبطولة «تحدي بومزا ليبيا» عبر الإنترنت، وأن فيديوهات المشاركين تستقبل على صفحة بطولة السرايا المفتوحة للتايكوندو عبر «فيسبوك».

وأضاف الحاجي على اللاعب المشارك ارتداء بدلة البومزا الرسمية أو بدلة التايكوندو، وأن يظهر اللاعب كاملا في التصوير، وأن تكون الإضاءة جيده والأرضية خاليه من العوائق أثناء تأدية البومزا.

وأوضح حاجي أن البومزيات المطلوبة في الدور التمهيدي للبطولة وللفئات السبع ستكون وفقا للتالي:

أولا- فئة البراعم مواليد 2012 / 2013 بومزا 1 / 2.

ثانيا- فئة الأشبال مواليد 2009 / 2010 / 2011 بومزا 2 / 3.

ثالثا- فئة Cadet مواليد 2006 / 2007 / 2008 البومزا 3 / 4.

رابعا- فئة JunioR مواليد 2003 / 2094 / 2005 البومزا 4 /5.

خامسا- فئة Senior 1 مواليد 1991 / 2002 البومزا 5 /6.

سادسا- فئة Senior 2 مواليد 1990 / 1981 البومزا 6 / 7.

سابعا- فئة الأساتذة مواليد 1980 فما فوق البومزا 7 / 8.

وعن التحكيم قال حاجي «سيتولى تقييم فيديوهات المشاركين نخبة من أبرز حكام التايكواندو العرب، وهم أحمد الهلالي من المغرب وأحمد عزت من الأردن وعبدالستار البرهومي من تونس ومعز بالزين من تونس ومشاجع علوي من السعودية وعبدالعزيز قريه من الإمارات والفرنسي من أصول تونسية بدران الزينوبي».

وأضاف حاجي قائلا «اللجنة المنظمة في تواصل يومي مع الحكام للتشاور وتبادل وجهات النظر وسعدنا بما لمسناه من الجميع من تجاوب وحرص كبير على نجاح البطولة، وتم الاتفاق معهم على أن آلية التقييم ستكون وفق قواعد الاتحاد الدولي (WT) على الحركات الفردية والدقة والسرعة والقوة والإيقاع».