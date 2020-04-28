مؤيد ميلاد ينضم إلى قائمة الفائزين بمسابقة الحديدية عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 12:46 مساء
منافسات سابقة في الكرة الحديدية (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس الإثنين بمدينة طبرق أقصى الشرق الليبي، عملية السحب على جائزة مسابقة الكرة الحديدية عبر الإنترنت، وفاز بها المشارك مؤيد ميلاد من مدينة هون.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال الأمين العام للاتحاد الليبي محمود الطويل «31 مشاركا توصلوا للإجابة الصحيحة على أسئلة مسابقة الكرة الحديدية عبر الإنترنت، وهم من مدينة هون 18 شامخ عبدالكافي ومحمود طارق والصالحين ساسي وعبدالمطلب عكاشة والعربي اشنيبو ومؤيد ميلاد ومروان الصالحين ومجد ميلاد ورياض اشنيبو ومحمد اشنيبو وعبدالله مبارك والحارث علي وعلي طارق ومحمد عبدالمطلب وحمزه عكاشة وعبدالله بشير وهاجر سالم وهدى بشير».

وأضاف «من مدينة الزنتان 6 وهم: مصطفى الشريدي وحسن محمد وشاهين عبدالله وسند الشريدي ووليد الترهوني وراشد محمد، ومن طرابلس 5 عزالدين بن حمودة وإيناس علي وعمر الفيتوري ويوسف مادي ومحيي الدين أبوبكر، ومن مدينة رأس لانوف 2 فرحات عبداللطيف ومحمد فرحات».

يشار إلى أن اتحاد الكرة الحديدية هو المبادر بإطلاق المسابقات عبر الإنترنت ويهدف لتثقيف اللاعبين باللعبة وقانونها في ظل التزام اللاعبين بيوتهم طيلة الحجر الصحي لمكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره.

نذكر بالفائزين في المسابقات السبع للكرة الحديدية عبر الإنترنت وهم هيثم فياض من غدامس ومحمد العمامي من طرابلس وحسن محمد من الزنتان وأسامة ميلاد من هون وفاطمة برول من هون وعبدالمالك القماطي من طرابلس ومؤيد ميلاد من هون.

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