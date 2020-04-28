تعرف على أسئلة المسابقة الثامنة للكرة الطائرة عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 11:20 صباحا
مباراة سابقة في الكرة الطائرة بمشاركة الجزيرة (المركز الإعلامي)

كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت عن أسئلة المسابقة الثامنة التي أعدها مدرب الكرة الطائرة بنادي السيب العُماني جمال المعمري والتي تضمنت الأسئلة التالية:

السؤال الأول: من هو اللاعب العربي الوحيد الذي فاز بجائزة في مهارة فردية في البطولات العالمية؟

السؤال الثاني: ما هو الحكم إذا لمس لاعبان أو ثلاثه الكرة في نفس الوقت؟

السؤال الثالث: متى تأسس الاتحاد العماني للكرة الطائرة؟ ومتى انضم  للاتحادين العربي والدولي؟

نذكر بالفائزين في المسابقة السابعة وهم: رمضان أبوعزيزة من مدينة البيضاء وعصام الحسناوي والطاهر القاضي من طرابلس.

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