نخبة من الحكام العرب في بطولة «بومزا ليبيا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 27 أبريل 2020, 09:52 مساء

أكد رئيس لجنة المسابقات بتسييرية تايكواندو ليبيا، ناصر الحاجي، أن نخبة من حكام التايكواندو العرب سيتولون تقييم الفيديوهات المشاركة في بطولة تحدي بومزا ليبيا، التي أطلقتها التسييرية عبر الإنترنت.

وأوضح الحاجي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الحكام هم أحمد عزت (الاْردن)، وعبدالستار البرهومي (تونس)، ومعز بالزين (تونس)، ومشاجع علوي (السعودية)، وعزيز قرية (الإمارات)، والفرنسي من أصول تونسية بدران الزينوبي. 

وأضاف الحاجي أن التقييم سيكون وفق قواعد WT على الحركات الفردية، والدقة والسرعة والقوى، والإيقاع.

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