انطلاق بطولة «السراي للبومزي» عبر الإنترنت

المدرب الوطني للتايكوندو محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت أمس الأحد عبر الإنترنت بطولة «السراي للبومزي» الدولية أحد فروع لعبة التايكوندو بمشاركة أبطال اللعبة من دول ليبيا والسعودية وتونس ولبنان، وتعد البطولة الدولية بتنظيم نادي بالخير الرياضي الليبي، وتحت إشراف اللجنة التسييرية للتايكواندو وبمشاركة محلية وعربية.

وقال المدرب الوطني محمد بيت المال في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين «إن هذه البطولة الدولية الأولى هي منافسات مفتوحة لجميع الرياضيين المحليين والدوليين، حيث تم الإعلان عن هذه البطولة من خلال صفحات وقنوات السويشال ميديا المختلفة واللجنة التسييرية وبطولة السرايا، وكان هناك تفاعل كبير بين عدة دول».

وأضاف بيت المال «سوف يحكم في هذه البطولة عبر الإنترنت 7 حكام دوليين، 2 من تونس ومن المغرب والسعودية وفرنسا والأردن والإمارات».

وعلى هامش البطولة أيضا ستكون هناك دورة تدريبية، وستقام في السعودية، ووصل عدد المشاركين فيها حتى الآن 79 مشاركا.

وأكد بيت المال في ختام تصريحه إلى «بوابة الوسط» أنه ستكون هناك جوائز وشهادات للفائزين في هذه البطولة، وسيتم توزيعها بعد عطلة عيد الفطر المبارك.