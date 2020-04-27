«فيفا» يقدم مساعدات مالية للاتحادات المحلية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 27 أبريل 2020, 12:17 مساء

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجمعة الماضي أنه سيبدأ خلال الأيام المقبلة في دفع مبلغ 138 مليون يورو للاتحادات الوطنية 211 المنضوية تحت لوائه، لمساعدتها على مواجهة آثار جائحة «كورونا».

وأكد بيان «فيفا» أن كل اتحاد وطني سيحصل على مبلغ 463 ألف يورو، والذي يمثل حجم المساعدات الخاصة بمواجهة آثار جائحة كورونا.

وشهد الثلاثاء الماضي عقد الاتحاد الدولي اجتماعاً برؤساء اتحادات شمال أفريقيا من مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا عن طريق التحاضر بالفيديو برئاسة المدير الإقليمي لـ«فيفا» بأفريقيا والكاريبي فيرون موسينغو أومبا، لمناقشة مستجدات التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد.

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