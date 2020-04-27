انتكاسة لدوريات رمضان في كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 27 أبريل 2020, 12:02 مساء
جانب من إحدى الدورات الرمضانية في ليبيا (أرشيفية الإنترنت)

اشتهرت مدن ومناطق ليبيا منذ عشرات السنين بإقامة دوريات لكرة القدم في مختلف المناطق سميت بدوريات رمضان، ولا يكاد يخلو شارع من هذه الدوريات.

هذه العام وبسبب جائحة «كورونا» تم الغاء جميع الدوريات والتجمعات الشبابية في ليبيا بسبب هذا الوباء، وبالتالي تم حرمان الشباب من مزاولة ما تعود عليه في هذا الشهر الكريم في إقامة منافسات قبل الإفطار بساعات أو بعد الإفطار حتى أوقات متأخرة من صباح اليوم الثاني.

وكانت الممارسة الرياضية لا تقتصر على كرة القدم فقط ولكن في عدة ألعاب، من بينها منافسات كرة اليد والسلة بإقامة دوريات مختصر أو ممارسة رياضة الجري في الساحات الرياضية أو المتنزهات فرادي أو جماعية، وهي من الرياضات التي أصبحت لها إقبال كبير وخصوص في هذا الشهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير جنوب أفريقي يعتذر عن عبارات «مسيئة» للإسلام وجّهها شرطي لمصلين
دولى
مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون
دولى
في مثل هذا اليوم منذ عام مضى رحل الفنان والرياضي عبدالمجيد حقيق
ثقافة وفن
البرهان: «قوات وميليشيات» إثيوبية تحتل أجزاء من أراضي السودان الحدودية
عربى
فيروس «كورونا» يضاعف محنة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل
عربى
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن «الإدارة الذاتية»
عربى
شهر رمضان يطل في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة
دولى
مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالمة تكشف سبب انتشار الأوبئة