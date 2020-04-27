31 مشاركا يدخلون السحب على جائزة الكرة الحديدية السابعة

منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن 31 مشاركا توصلوا للإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة السابعة للكرة الحديدية عبر الإنترنت، وسيدخلون عملية السحب لتحديد الفائز بالجائزة، وهم من مدينة هون 18 شامخ عبدالكافي ومحمود طارق والصالحين ساسي وعبدالمطلب عكاشة والعربي اشنيبو ومؤيد ميلاد ومروان الصالحين ومجد ميلاد ورياض اشنيبو ومحمد اشنيبو وعبدالله مبارك والحارث علي وعلي طارق ومحمد عبدالمطلب وحمزه عكاشة وعبدالله بشير وهاجر سالم وهدى بشير.

ومن مدينة الزنتان 6 وهم: مصطفى الشريدي وحسن محمد وشاهين عبدالله وسند الشريدي ووليد الترهوني وراشد محمد.

ومن طرابلس 5 عزالدين بن حموده وإيناس علي وعمر الفيتوري ويوسف مادي ومحيي الدين أبوبكر.

ومن مدينة رأس لانوف 2 فرحات عبداللطيف ومحمد فرحات.

يشار إلى أن اتحاد الكرة الحديدية هو المبادر بإطلاق المسابقات عبر الإنترنت ويهدف لتثقيف اللاعبين باللعبة وقانونها في ظل التزام اللاعبين بيوتهم طيلة الحجر الصحي لمكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره.